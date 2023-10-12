Планетологи установили, как золото попало в мантию Земли

Новая гипотеза ученых из Йельского университета (США) дает возможные ответы на давние вопросы о том, как золото, платина и другие драгоценные металлы попали в мелкие карманы в мантии Земли, а не глубоко в ядро планеты, как вроде бы должно было быть. В более широком смысле, новая теория предлагает понимание формирования планет. Научная статья вышла в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Драгоценные металлы, такие как золото и платина, попали на Землю миллиарды лет назад после того, как юная протоземля столкнулась в космосе с большими телами размером с Луну. Но сам процесс поглощения оставался загадкой. Они притягиваются к железу и не должны были собираться на поверхности Земли или вблизи нее, а опуститься в ядро.

Новая теория подразумевает, что тонкая, «переходная» область мантии, где верхняя часть мантии плавится, а более глубокая часть остается твердой, обладает своеобразными свойствами, которые могут эффективно улавливать падающие металлические компоненты. Такие «кармашки» в компьютерных моделях почти всегда образуются при столкновении ранней Земли с большими телами.