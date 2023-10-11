На TikTok подали в суд

Отдел по защите прав потребителей штата Юта (UDCP) подал иск против TikTok, утверждая, что популярное приложение, вызывающее привыкание, вредит детям и что оно обманчиво скрывает свои отношения с ByteDance, материнской компанией, базирующейся в Китае.

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Этот иск является частью растущей в США обеспокоенности по поводу влияния этого приложения и потенциальных рисков для национальной безопасности.

Губернатор Спенсер Кокс обвинил компанию TikTok в том, что она вводит родителей в заблуждение, представляя приложение как безопасное для детей, и заманивает детей в зависимость и нездоровое использование для увеличения доходов от рекламы. В иске утверждается, что TikTok нарушает Закон штата Юта о практике продаж потребителям, поскольку вызывает привыкание у детей, искажает информацию о безопасности и ложно утверждает, что работает независимо от Китая.