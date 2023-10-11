ИИ в Photoshop первым научили рисовать векторные изображения

Adobe намерена усовершенствовать свой генеративный искусственный интеллект Firefly, представив три новые модели и более 100 функций и возможностей. Обновления, анонсированные на мероприятии Adobe Max 2023, включают модель Firefly Image 2, обещающую более высокое качество генерируемых изображений и расширенные возможности, включая генерацию векторных изображений.

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Теперь ИИ позволяет графическим дизайнерам быстро создавать векторные изображения, что является первым подобным продуктом в отрасли, пишет компания. Другая модель «Design» позволяет создавать текст в виде шаблона для макетов печатной и онлайновой рекламы. Firefly Image 2 развивает возможности своего предшественника по преобразованию текста в изображение, обеспечивая «безопасность и коммерческую пригодность выходных изображений».