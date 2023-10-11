30-летний скрипт будет удален из Windows

Microsoft официально прекратила разработку VBScript (Visual Basic Scripting Edition) после 27-летнего существования и планирует отказаться от этого скрипта в одном из будущих онбовлений ОС. Это решение вошло в список «Устаревших функций для клиента Windows».

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VBScript был представлен в 1996 году, а его последняя версия, 5.8, вышла в 2010 году. Изначально популярный среди системных администраторов для автоматизации задач, VBScript был вытеснен PowerShell в 2006 году. В Microsoft объяснили, что VBScript привнес активные сценарии в различные среды, включая сценарии для веб-клиентов в Internet Explorer и сценарии для веб-серверов в Internet Information Service.