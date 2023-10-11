Хакеры ХАМАС «сломали» приложение для экстренного оповещения жителей Израиля

Политически мотивированные хактивисты, поддерживающие ХАМАС в противостоянии с Израилем, начали наносить урон израильским сайтам и приложениям.

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Со слов самих хакеров известно, что DDoS-атаками они либо нарушили работу порядка 100 сайтов, либо полностью вывели некоторые ресурсы из строя. В частности, полностью «лёг» сайт израильского издания Jerusalem Post, также хактивисты заблокировали работу приложения для экстренного оповещения жителей Израиля.