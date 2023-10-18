Могут ли старые или дешевые USB-кабели повредить электронику?

USB-C кабели — один из самых популярных расходных материалов. Сейчас все больше электронных устройств переходят на этот стандарт подключения, особенно смартфоны: им кабели нужны не только для передачи данных, но и для зарядки. Причем экономить на них ни в коем случае не стоит. Портал howtogeek.com рассказал, почему важно пользоваться хорошими кабелями и как дешевые могут повредить электронику.

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Как плохой USB-C кабель может повредить устройство

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USB-C кабели способны проводить значительно больше энергии, чем их ранние предшественники — из-за этого риск серьезных повреждений при плохом кабеле становится гораздо выше. Однако сам по себе он небольшой. Если не повезет, неисправный кабель может поджарить порт телефона, повредить батарею или даже вызвать возгорание.

Хорошая новость в том, что худшего сценария можно избежать, если знать особенности кабелей. Многие из них подходят как для высокоскоростной передачи данных, так и для зарядки — но некоторые предназначены именно для зарядных устройств. Они физически не могут передавать данные между смартфоном и ПК. Чаще всего, такие кабели относятся к категории бюджетных: они различаются между собой тем, какой объем энергии могут передавать на аккумулятор.

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Многие современные модели смартфонов автоматически регулируют энергопотребление. Они забирают от сети столько энергии, сколько им нужно — но порой встроенная защита работает некорректно, из-за чего аккумулятор получает слишком много заряда. Опять же, в худшем случае это может привести к возгоранию из-за перегрева. Дешевые кабели зачастую производятся из низкокачественных компонентов, которые могут не выдержать высоких температур.

Помимо этого, неисправный кабель может повредить в том числе и компьютер, к которому он подключен. Если произойдет короткое замыкание, чувствительные компоненты ПК могут получить непоправимый ущерб.

Как понять, что USB-C кабель опасен