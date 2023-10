Если глобальные температуры повысятся на один градус Цельсия или больше выше текущего уровня, миллиарды человек будут подвергаться экстремальным температурам, которые превышают естественные способности организма к охлаждению. Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывают, что нагревание планеты даже на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня представляет серьезную угрозу для глобального здравоохранения.