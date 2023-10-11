В России разработали систему биометрии по венам

«Наша разработка будет полезна не только в этих сферах, она позволит также усилить безопасность и защиту стратегически важных объектов, пресечь попытки несанкционированного допуска на секретные, оборонные и иные объекты», — заявил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. В РТУ МИРЭА пояснили, что идентификация пользователя по рисунку вен может стать альтернативой технологиям по считыванию информации с оболочки глаза или отпечатков пальцев. Поскольку вены находятся внутри организма и имеют множество различных черт, выдать себя за другую личность крайне сложно, что обеспечивает высокий уровень защиты. «Сама платформа считывания представляет собой сканер: руку подносят к устройству, затем сенсор излучает близкий к ИК-луч в направлении ладони. В этом свете уникальные параметры ладони — кровь, текущая в венах ладони, — проявляются в виде рисунка, как сложный индивидуальный узор. Специальная оптическая система генерирует изображение узора вен ладони, используя более пяти миллионов точек. Созданное изображение обрабатывается, оцифровывается, кодируется и хранится в виде зарегистрированного шаблона», — рассказали в вузе.