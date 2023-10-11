Россиян предупредили о главном недостатке самых популярных смартфонов

Назван основной недостаток смартфонов-книжек с гибким экраном, сообщает «Прайм».

Как заявил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян, они все большие набирают популярность в России из-за необычного дизайна. Самая модная деталь этих гаджетов — гибкий экран — является слабым местом таких устройств. Эксперт указал, что повредить его значительно проще — чтобы смартфон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой.

При этом привычную защитную пленку или стекло использовать не получится из-за того, что линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть так, как будто в царапинах. Также гибкость экрана могут ухудшить последствия от падения. Аппараты такой конструкции не защищают при попадании в воду, тогда как большинство обычных гаджетов продолжат работу после намокания.

Отмечается, что хотя производители и заявляют высокие лимиты прочности, линия сгиба все еще подвержена большему проценту брака. Также под угрозой поломки находится это шарнир для сгиба экрана. Он может сломаться как при падении, так и при сильном сгибе, либо расшататься со временем, отметил Закарян.