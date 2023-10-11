Эксперт рассказал о недостатках складных смартфонов

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал о недостатках складных смартфонов, его слова передает агентство «Прайм».

© Ferra.ru

Закарян отметил, что экран является слабым местом складных смартфонов, на нем достаточно легко оставить царапины из-за особенностей материалов. При этом защитную пленку использовать не удасться, поскольку в линии сгиба она будет сильно изнашиваться.

Также по словам эксперта, линия сгиба «все еще подвержена большему проценту брака» несмотря на то, что производители говорят о высоких лимитах прочности.

Еще одним недостатком является шарнир для сгиба экрана. По словам эксперта, он может быстро повредиться при падении смартфона или его сильном сгибе, а также со временем расшататься.

Закарян добавил, что у складным смартфонов могут еще и появится проблемы после попадания в воду.