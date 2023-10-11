Эксперт рассказал о недостатках складных смартфонов

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал о недостатках складных смартфонов, его слова передает агентство «Прайм».
Закарян отметил, что экран является слабым местом складных смартфонов, на нем достаточно легко оставить царапины из-за особенностей материалов. При этом защитную пленку использовать не удасться, поскольку в линии сгиба она будет сильно изнашиваться.
Также по словам эксперта, линия сгиба «все еще подвержена большему проценту брака» несмотря на то, что производители говорят о высоких лимитах прочности.
Еще одним недостатком является шарнир для сгиба экрана. По словам эксперта, он может быстро повредиться при падении смартфона или его сильном сгибе, а также со временем расшататься.
Закарян добавил, что у складным смартфонов могут еще и появится проблемы после попадания в воду.
"У складных смартфонов нет и защиты от попадания в воду. Большинство обычных моделей продолжат работу после намокания, а у складных могут возникнуть серьезные последствия". Ваге Закарян Руководитель команды разработки супераппа Gem Space