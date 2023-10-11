Солнечное затмение произойдет 14 октября, названы лучшие координаты наблюдений

В середине октября 2023 года состоится последнее солнечное затмение. 14 октября жители Земли смогут наблюдать, как солнечный диск превратится в кольцо.

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Известно, что это кольцеобразное затмение, так как Луна не полностью закроет свет Солнца, а только перекроет его по центру, создавая эффект светящегося кольца. Об этом сообщает газета "Известия".

Солнечное затмение 14 октября пройдет через определенный коридор, за которым последует лунное затмение 23 октября. Наблюдать это астрономическое явление смогут жители США, Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Начало затмения можно будет увидеть из акватории Тихого океана, а его завершение - над акваторией Карибского моря. Крупные мировые обсерватории будут транслировать это событие.