ЕК пригрозила Маску санкциями за "дезинформацию" в соцсети X о конфликте в Израиле

"После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС", - говорится в адресованном Маску письме еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, копию которого получило агентство.