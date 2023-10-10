ЕК пригрозила Маску санкциями за "дезинформацию" в соцсети X о конфликте в Израиле
Еврокомиссия предупредила Илона Маска о распространении в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) "нелегального контента" о палестино-израильском конфликте, пригрозив ему санкциями. Об этом сообщило агентство AFP.
"После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС", - говорится в адресованном Маску письме еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, копию которого получило агентство.
В письме содержится предупреждение о возможных санкциях.
В августе в Евросоюзе вступил в действие так называемый Акт о цифровых услугах, который обязывает операторов соцсетей удалять ложную информацию. В случае нарушения этого акта может быть выписан крупный штраф.