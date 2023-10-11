В России начали продавать бюджетный смартфон с камерой на 108 Мп

В России официально представили бюджетный смартфон Realme 11, который получил основную камеру с разрешением 108 Мп и быструю зарядку мощностью 67 Вт. Об этом сообщает портал Ferra.Ru.

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Новинка оснащена компактным 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Также заявлена пиковая яркость 1000 нит и наличие закаленного стекла Gorilla Glass 5.

За производительность Realme 11 отвечает чип MediaTek Helio G99. Оперативная память составляет 8 ГБ, тогда как встроенного хранилища может быть 128 или 256 ГБ.

Основная камера представлена сенсором Samsung ISOCELL HM6 с разрешением 108 Мп, который дополнен 2-мегапиксельным датчиком глубины. Спереди установлена селфи-камера с разрешением 16 Мп. Для основного сенсора также заявлена функция трехкратного «внутрисенсорного» зума, который позволяет приближать картинку практически без потери качества.

Благодаря зарядке мощностью 67 Вт аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается до 100% за 36 минут.