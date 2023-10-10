Сервису Zoom грозит крупный штраф за нарушение правил работы в России

В мировой суд Таганского района Москвы поступил протокол в отношении сервиса онлайн-конференций Zoom в связи с нарушением закона о «приземлении» в России. Протокол на компанию был составлен по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории РФ без формы для обратной связи на своём сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица.