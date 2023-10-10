$101.36+0.87107.03+1.02

Ошибка 404 помогла хакерам красть деньги

Злоумышленники начали использовать функционал сайтов магазинов для кражи денег пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Ошибка 404 помогла хакерам красть деньги
© Unsplash

Первыми на проблему обратили внимание специалисты Akamai Security Intelligence Group (ASIG). Они обнаружили на сайтах нескольких сетевых магазинов модифицированную страницу 404 — ресурс, который отображается при запрашивании пользователем несуществующей страницы.

Зараженную страницу 404 нашли на сайтах интернет-магазинов, созданных на платформах Magento и WooCommerce. Как правило, после перехода пользователя на страницу включается скрипт, который предлагает потребителю ввести данные платежной карты. Также в ASIG отметили, что страница с ошибкой 404 помогает ворам использовать «различные креативные способы обмана».

В отчете экспертов ASIG говорится, что зараженную страницу довольно сложно обнаружить. Как правило, хакеры шифруют зловредный скрипт с помощью кодировки Base64.

Ранее специалисты заявили, что для защиты умных устройств от хакеров нужно после покупки обязательно сменить заводские логин и пароль на более сложные. Также пользователям необходимо настроить автообновление девайсов.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости