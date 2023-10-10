В Италии с морского дна в целости подняли древнеримское судно

Уникальную морскую операцию провели итальянские археологи, которым в целости и сохранности удалось поднять с морского дня затонувшее в третьем веке нашей эры торговое судно.

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Как сообщает The History Blog, речь идет об обломках римского корабля, затонувшего у берегов Мараузы на Сицилии в конце III века нашей эры. Он был обнаружен подводными археологами в июле 2020 года всего в 90 метрах от берега на глубине около двух метров. Корабль получил условное название "Марауза-2", так как в 1999 году в нескольких сотнях метров от него был обнаружен другой подобный римский корабль.

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Обследование показало, что "Марауза-2" находится в отличном техническом состоянии, что и позволило поднять его с морского дня в целости и сохранности. Работы стартовали в июне под контролем Морского управления Сицилии. Сначала подводные археологи провели раскопки и тщательно задокументировали все находки. Затем были вывезены все сыпучие материалы и поднят груз, для чего использовалось специальное вакуумное оборудование.

На финальном этапе была применена специально построенная на месте металлическая конструкция. Нижнюю и верхнюю части корабля обернули сетями и крупными отрезами плотной ткани, после чего приподняли его и поместили на решетку. Затем с помощью мощных плавсредств затонувшее судно было крайне аккуратно поднято на поверхность. Современные корабли протащили клетку с древнеримским судном еще примерно на 30 километров вдоль побережья и доставили его в порт Марсала, после чего судно перевезли в Археологический музей Бальо Ансельми, где погрузили в бассейн с пресной водой.

Сообщается, что как только процесс опреснения будет завершен и древесина стабилизируется, судно переместят в лабораторию музея для реставрации. В дальнейшем его планируется выставить на всеобщее обозрение. Добавим, что длина этого судна составляет около 12 метров, а ширина - около четырех метров. Оно перевозило большое количество амфор, осколки которых были найдены на месте кораблекрушения.