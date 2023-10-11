Найдены рукотворные водоемы цивилизации майя

Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн представил новое исследование профессора антропологии Лизы Лусеро, в котором описываются многочисленные рукотворные резервуары для воды. Ученый отмечает, что создавшая их культура майя использовала данные объекты на протяжении более тысячи лет.

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Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Многие описанные резервуары для воды были обнаружены в течение последних трех лет при помощи технологии лазерного сканирования. Лидар, специальный прибор для сканирования, был установлен на самолете, облетевшем обширную территорию некогда владений майя.

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Полученные изображения позволили не только найти объекты, которых уже визуально не видно, но и точно зафиксировать их форму, размеры и границы. Более того, изучение рукотворных водоемов майя показало, что эти сооружения "могут служить прототипами естественных, устойчивых водных систем для удовлетворения будущих потребностей населения в воде".

Автор работы пишет, например, что для фильтрации и очистки воды майя использовали даже водные растения. На протяжении своей истории они сначала построили, а затем более чем тысячелетие обслуживали резервуары, обеспечивавшие питьевой водой десятки тысяч жителей древних городов. Это было жизненно необходимо, так как на протяжении пяти месяцев в году в местах проживания майя царила засуха.

"Большинство крупных южных равнинных городов майя возникли в районах, где не хватало поверхностных вод, но там имелись плодородные сельскохозяйственные почвы, - пишет Лусеро. - Дефицит воды майя компенсировали строительством резервуарных систем, которое начиналось с самых простых систем малого размера, но затем росло в размерах и уровне сложности".

Со временем майя построили каналы, плотины и шлюзы для хранения и транспортировки воды. Помимо растений, они использовали кварцевый песок для фильтрации воды. Особенно важно это было в случаях, когда вода транспортировалась на большие расстояния. В качестве примера такого сооружения автор исследования приводит город Тикаль, расположенный на севере современной Гватемалы. Анализ одного из резервуаров Тикаля показал, что при его строительстве использовался цеолитовый песок вулканического происхождения, который очищал воду от примесей и болезнетворных микробов. Благодаря цеолиту майя доставляли воду из источников, находящихся на расстоянии около 30 километров от города.

"Водохранилища Тикаля могли вмещать более 900 тысяч кубометров воды", - сообщает Лусеро.

К слову, по оценкам исследователя, в период с 600 по 800 год нашей эры в этом городе и его окрестностях проживало до 80 тысяч человек, это был один из крупнейших городов мира. Также Лусеро пишет, что члены королевских семей майя во многом получали свой высокий статус, исходя из их способности обеспечивать население водой.