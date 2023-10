Найдены рукотворные водоемы цивилизации майя

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Многие описанные резервуары для воды были обнаружены в течение последних трех лет при помощи технологии лазерного сканирования. Лидар, специальный прибор для сканирования, был установлен на самолете, облетевшем обширную территорию некогда владений майя.