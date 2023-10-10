Нанометровый чип создадут до 2028 года

"К 2028 году мировая микроэлектроника освоит техпроцесс в 1 нанометр и это позволит разместить на типовом чипе около 1000 млрд транзисторов, а к 2035 году будет достигнут техпроцесс 0,5 нанометров и объем в 3 трлн транзисторов на чипе, при том, что в мозге человека всего 70 млрд нейронов. За последние 30 лет процессорные мощности выросли в миллиард раз и те задачи которые компьютер в 30 лет назад решал бы 10 лет сегодня решается за 0,3 секунды", - так охарактеризовал перспективы микроэлектроники Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников во время своего выступления на форуме "Микроэлектроника 2023", отметив, что скорее всего порог в 1 нанометр будет преодолен раньше.