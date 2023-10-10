Глава Apple рассказал о необходимости покупать новый iPhone ежегодно

Глава Apple Тим Кук рассказал в разговоре с изданием Brut о необходимости менять смартфоны ежегодно. Интервью доступно на сайте медиа.

На вопрос журналистов о том, нужно ли покупать iPhone каждый год, Кук ответил, что в этом есть смысл.

«Я думаю, ежегодно меняют iPhone те, кто этого хочет, — и это здорово», — заметил предприниматель.

Тим Кук объяснил, что после выпуска новых устройств старые девайсы перепродаются, а из сломанных гаджетов Apple забирает сохранившиеся детали и устанавливает их в новые.

Также Кук ответил на вопрос, каким будет смартфон Apple через 20-30 лет. Руководитель IT-гиганта заявил, что видит iPhone углеродно-нейтральным, но не стал раскрывать каких-либо других особенностей девайса.

Кроме того, Кука попросили прокомментировать заявления о том, что Apple занимается гринвошингом (greenwashing), то есть позиционирует себя экологичной компанией, не имея на это достаточных оснований. Предприниматель ответил, что его корпорация отказывается от пластика, а также сокращает углеродный след, и этому есть много доказательств. В заключение он отметил, что сам водит электрокар и не использует пластиковую тару.