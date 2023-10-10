Владельцы iPhone массово жалуются на выключение смартфонов по ночам
После релиза iOS 17 пользователи последних моделей iPhone заметили странную особенность — гаджеты начали выключаться посреди ночи на несколько часов, а затем самостоятельно включаться ближе к утру. Об этом сообщили пользователи Reddit и администрация портала 9to5mac.
Обладатели смартфонов Apple отмечают, что у них не включена функция автоматического выключения и включения смартфона по таймеру, как можно было бы подумать. Кроме того, до выключения устройства находились на ночной зарядке, однако всё равно выключались на несколько часов.
Пользователи предполагают, что это очередной баг, возникший после релиза iOS 17. Однако это может быть и тестирование новой функции от Apple — компания пока не комментировала происходящее.
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