Владельцы iPhone массово жалуются на выключение смартфонов по ночам

После релиза iOS 17 пользователи последних моделей iPhone заметили странную особенность — гаджеты начали выключаться посреди ночи на несколько часов, а затем самостоятельно включаться ближе к утру. Об этом сообщили пользователи Reddit и администрация портала 9to5mac.

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Обладатели смартфонов Apple отмечают, что у них не включена функция автоматического выключения и включения смартфона по таймеру, как можно было бы подумать. Кроме того, до выключения устройства находились на ночной зарядке, однако всё равно выключались на несколько часов.