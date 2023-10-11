Сеул отказался от российских носителей для запуска спутников

«Республика Корея провела переговоры с российской стороной об условиях расторжения контракта по предоставлению услуг по запуску спутников. На данный момент [переговоры] находятся на завершающей стадии. Считаем затруднительным разглашать информацию о международном договоре, однако уведомляем, что при данных условиях на переговорах мы руководствовались национальными интересами», — сказано в сообщении корейского ведомства.