Сеул отказался от российских носителей для запуска спутников

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея заявило о завершающей стадии переговоров с рссийской стороной о расторжении контрактов на запуск южнокорейских спутников «Ариран-6» и CAS 500-2.
Эти спутники Южная Корея должна была запустить на российских ракетах-носителях, но из-за «обстоятельств непреодолимой силы» партнёрство не состоялось. По сообщениям южнокорейского ведомства, при переговорах их сторона руководствовалась национальными интересами.
Также отмечено, что Южная Корея может не вернуть заплаченные России деньги в размере 60,3 млрд вон, или $44,7 млн.
«Республика Корея провела переговоры с российской стороной об условиях расторжения контракта по предоставлению услуг по запуску спутников. На данный момент [переговоры] находятся на завершающей стадии. Считаем затруднительным разглашать информацию о международном договоре, однако уведомляем, что при данных условиях на переговорах мы руководствовались национальными интересами», — сказано в сообщении корейского ведомства.