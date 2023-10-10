В США нашли рака с необычным окрасом

В США нашли синего рака с оранжевыми клешнями, сообщает The Washington Post. Его обнаружили два студента университета Теннесси во время прогулки вдоль пруда.

© Unsplash

Отмечается, что они выполняли задание по биологии. Примерно через 30 минут после начала поисков они увидели что-то синее, копающееся в земле на краю пруда.

Студенты сделали фотографии рака, после чего опубликовали соответствующий пост. Один из них отправил снимок бывшему руководителю стажировки Карлу Уильямсу, работающему в Агентстве ресурсов дикой природы Теннесси.

Карл Уильямс/Агентство ресурсов дикой природы Теннесси

За свою 44-летнюю карьеру Уильямс впервые столкнулся с подобным видом раков. Он прибыл на место, расставил несколько ловушек у пруда, чтобы поймать больше особей, а также провел необходимые процедуры для отправки образцов ДНК.

Как отмечается, исследование будет проводиться два-три года. Его результаты покажут, был ли этот вид раков обнаружен ранее.

На сегодняшний день в Теннесси найдено более 90 видов раков.