В США нашли рака с необычным окрасом
В США нашли синего рака с оранжевыми клешнями, сообщает The Washington Post. Его обнаружили два студента университета Теннесси во время прогулки вдоль пруда.
Отмечается, что они выполняли задание по биологии. Примерно через 30 минут после начала поисков они увидели что-то синее, копающееся в земле на краю пруда.
Студенты сделали фотографии рака, после чего опубликовали соответствующий пост. Один из них отправил снимок бывшему руководителю стажировки Карлу Уильямсу, работающему в Агентстве ресурсов дикой природы Теннесси.
За свою 44-летнюю карьеру Уильямс впервые столкнулся с подобным видом раков. Он прибыл на место, расставил несколько ловушек у пруда, чтобы поймать больше особей, а также провел необходимые процедуры для отправки образцов ДНК.
Как отмечается, исследование будет проводиться два-три года. Его результаты покажут, был ли этот вид раков обнаружен ранее.
На сегодняшний день в Теннесси найдено более 90 видов раков.
Ранее сообщалось, что ученые нашли рыбу, которая живет на глубине более 8 000 метров.