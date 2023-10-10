Wildberries планирует ввести подтверждение заказа лицом и через отпечаток пальца. Теперь никто не сможет случайно заказать всю корзину хотелок на пару сотен тысяч рублей. В компании заметили, что такие внезапные заказы (особенно для владельцев аккаунта) участились, поэтому придумали дополнительные способы защиты. Теперь заказ придётся подтверждать.

© Секрет Фирмы

Как объяснили в пресс-службе интернет-магазина, из-за частых случайных заказов руководство отправило в разработку способ подтверждать покупки, чтобы владельцы аккаунтов избегали лишних трат на возврат, а сотрудники Wildberries — лишней работы.

По задумке разработчиков, заказ придётся подтверждать не одним кликом или нажатием на экран. Для того чтобы получить желанные покупочки, придётся сперва при заказе ввести пин-код или использовать Touch ID и Face ID.

На такие меры пришлось пойти после случая, который произошёл, предположительно, в Дагестане. Там ребёнок заказал с маминого аккаунта на 250 000 рублей всякой мелочёвки вроде книг о диснеевских принцессах, детской обуви и игрушек.

Об этом стало известно, когда в Сеть попало видео из пункта выдачи, где ошалевшие работница и посетительница ПВЗ обсуждали ситуацию. Оказалось, что, даже если бы мама решила вернуть все покупки, ей пришлось бы отдать 38 000 рублей за обратную доставку.

Последние улучшения в компании представили летом 2023 года, когда разрешилась проблема с возвратом денег за бракованный товар. Раньше нужно было отказаться от товара, всем сообщить, что это был брак, а потом ещё долго и нудно доказывать это поддержке и продавцу.