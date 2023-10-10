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Ученые научили искусственный интеллект диагностировать шизофрению

Ученые из Университетского колледжа Лондона научили искусственный интеллект диагностировать шизофрению. Алгоритм выявляет заболевание, анализируя речь человека. Об этом сообщает MedicalXpess.

Ученые научили искусственный интеллект диагностировать шизофрению
© depositphotos.com

Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, при котором развиваются нарушения восприятия, мышления и эмоциональных реакций. К ведущим причинам появления заболевания относятся наследственность, неблагоприятная среда и социальные условия жизни.

Авторы исследования отметили, что диагностика почти полностью основана на беседах с пациентами и их близкими, при этом минимальная роль отводится таким методам, как анализ образцов крови и сканирование мозга.

Новая технология на основе искусственного интеллекта может диагностировать заболевание, анализируя речь человека.

Ученые пригласили поучаствовать в исследовании 26 пациентов с шизофрений и 26 здоровых добровольцев. Участники должны были выполнить задание — назвать как можно больше слов, связанных с животными, и слов, начинающихся на букву «р». Тестирование длилось в течение пяти минут для каждого участника.

Исследователи проверяли, могут ли слова, которые люди спонтанно вспоминали, быть предсказаны моделью искусственного интеллекта. ИИ, в свою очередь, имитировал мышление здорового человека. Пациенты с шизофренией часто называли слова, которые не могли бы возникнуть в качестве ассоциации у здоровых людей. Наиболее непредсказуемыми оказались испытуемые, у которых заболевание протекало тяжело.

Авторы надеются то, что метод получит распространение в клиниках и позволит точнее диагностировать шизофрению. Сейчас проводятся дополнительные исследования.

Ранее была найдена редкая мутация, провоцирующая шизофрению.

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