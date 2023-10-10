Фото фиолетового яйца вызвало споры в США

Пост автора GelatoWing_, опубликовавшего в американской развлекательной соцсети Reddit снимок с яйцом необычного цвета, заинтересовал многих пользователей.

© Unsplash

В подписи к фото говорится, что одно из яиц, которые были куплены утром, «случайно оказалось фиолетовым».

Reddit

Пост набрал более 8 тысяч лайков и попал в «Популярное». Под ним можно увидеть большое количество комментариев. Некоторые пользователи сравнили яйцо с баклажаном и задавались вопросом, что именно изменило цвет яйца.

По мнению одного из пользователей, необычный цвет фермерского яйца связан с породой курицы, которая его снесла. Она могла принадлежать старинной французской породе Маран. Примечательно, что яйца такой курицы имеют насыщенный темно-коричневый цвет с пурпурным оттенком.

Некоторые считают, что яйцо снесла домашняя утка Каюга.