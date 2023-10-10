Ученый объяснил частые проблемы на российском сегменте МКС

Прошлое неприятное событие было объяснено тем, что попал метеорит, это частица внеземного происхождения. А есть масса мусора земного происхождения. Она нарастает, ее становится все больше и больше. Дело в том, что сейчас модуль МКС переходит к солнечной активности, близкой к максимуму. При этом состоянии атмосфера раздувается, и это означает, что МКС оказывается в слоях атмосферы с большим уровнем плотности. В таких условиях происходит торможение мусора в большом количестве, — объяснил Эйсмонт.