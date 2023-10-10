Эксперт раскритиковал версию провала израильской разведки из-за смартфонов Huawei

Использование боевиками и лидерами ХАМАС смартфонов китайского бренда Huawei вряд ли могло стать причиной, по которой разведка Израиля плохо отработала вторжение в страну в минувшие выходные. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, комментируя одну из теорий о причинах провала израильской разведки перед атакой Палестины.

Версию о том, что атака ХАМАС имела большой успех благодаря использованию техники Huawei, которая плохо взламывается и прослушивается из-за отсутствия предустановленных программ американских IT-компаний, выдвинул бывший агент разведки МИ-6 Эймен Дин. По словам Бедерова, киберразведка Израиля вряд ли имела большие проблемы с «прослушкой» устройств Huawei, поскольку в сущности смартфоны этого бренда представляют собой обычные Android-девайсы, к слежке за которыми спецслужбы имеют разные подходы.

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«Я не думаю, что проблема провала израильской разведки связана исключительно с техникой Huawei. У спецслужб этой страны имеются всевозможные шпионские программы, которые при необходимости без проблем внедряются как на iOS, так на и Android-устройства (коими и являются смартфоны Huawei) подозрительных лиц», – сказал эксперт.

К тому же, добавил он, разведка опирается не только на слежку за смартфонами. Спецслужбы перманентно собирают и анализируют не только непубличную, но и публичную информацию — сообщения и посты людей в мессенджерах и соцсетях.

«Особенно пристально разведка следит за ключевыми лицами той или иной силы. Этим занимаются так называемые отделы контроля», – добавил он.