Устройства Huawei могли стать причиной того, что Израиль прозевал атаку ХАМАС

Операция ХАМАСа Al-Aqsa Flood стала неожиданностью для Израиля, как заявили некоторые военные источники, которые признали самый серьезный провал разведки Израиля за последние десятилетия.

Как пишет albawaba, есть версия о том, что лидеры ХАМАС используют смартфоны Huawei, которые обеспечивают высокий уровень безопасности, не позволяя израильской разведке взломать их.

Эймен Дин, который был одним из основателей Аль-Каида, а 1998 году он присоединился к секретной разведывательной службе и стал шпионом МИ6, так прокомментировал ситуацию: "Всем, кто спрашивает, как Израиль со своими службами безопасности и разведки не смог обнаружить планы ХАМАСа осуществить дерзкое вторжение в Израиль. Частичный ответ: Huawei. Да, в течение последних 30 с лишним месяцев лидеры и боевики ХАМАС пользовались телефонами, планшетами и ноутбуками Huawei".

Пользователь X под ником DaiWW добавил: "Похоже, что лидеры ХАМАС действительно использовали телефоны Huawei, чтобы не допустить подслушивания западными спецслужбами. Теперь понятно, почему США сейчас так ненавидят Huawei. Если вы не хотите подвергать свою конфиденциальность ЦРУ, купите телефон Huawei".