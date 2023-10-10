Xiaomi планирует отказаться от оболочки MIUI в пользу MiOS

Xiaomi планирует отказаться от бренда MIUI для наименования своего пользовательского интерфейса операционной системы Android в пользу MiOS. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station. При этом не исключено, что за ребрендингом скрывается выход полноценной операционной системы.

Напомним, что оболочка MIUI существует с 2010 года и за это время собрала огромную пользовательскую базу. Согласно официальной информации, ежемесячно устройствами с этим интерфейсом пользуются 564 млн человек по всему миру. Последняя версия MIUI 14 была анонсирована в декабре 2022 года.

Сейчас точно неизвестно, будет ли MiOS новым названием оболочки для Android, или же Xiaomi подготовила собственную операционную систему для мобильных устройств. В прошлом в Сети уже гуляли слухи, что китайский бренд собирается пойти по стопам Huawei, который выпустил собственную платформу на основе Android Open Source Project. Предположительно, Xiaomi могла вести работу над собственной операционной системой не только для мобильных устройств, но и для других гаджетов и электромобилей.