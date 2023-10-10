Создатель AutoCAD завершил ликвидацию российской "дочки"

Autodesk завершил ликвидацию российской «дочки»
Разработчик ПО для строительства и машиностроения компания Autodesk, создатель программы AutoCAD, завершила ликвидацию российского подразделения, следует из данных ЕГРЮЛ.
Ликвидация юрлица, зарегистрированного в России с 2007 года, была инициирована в декабре прошлого года. На этот момент у «дочки» незавершенных арбитражных дел не было, передает ТАСС.
Ранее в Минпромторге сообщили, что общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей.
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