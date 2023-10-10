Эксперименты на российском сегменте МКС не отложились из-за утечки из радиатора
Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались, передает спецкор ТАСС, замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
"На станции все хорошо, работа из-за нештатной ситуации не корректировалась, эксперименты никакие не отложились, то есть ситуация на нашей жизни никак не отразилась", - отметил Кононенко.
По его словам, температурный режим на МЛМ комфортный, также космонавтам не запретили заниматься на беговой дорожке, все упражнения выполнены в полном объеме.