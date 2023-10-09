Уровень радиации на орбите Марса снизился вдвое после "пробуждения" Солнца

Замеры российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO" показывают, что уровень космической радиации в окрестностях Марса снизился более чем вдвое после начала нового цикла активности светила в декабре 2019 года и "пробуждения" Солнца весной 2020 года. Об этом в понедельник заявила профессор Института космических исследований и технологий БАН (София) Йорданка Семкова на XIV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"Благодаря длительной работе на орбите Марса, наша миссия получила уникальную возможность проследить за изменениями в радиационной обстановке в окрестностях данной планеты в рамках сразу двух циклов солнечной активности. В частности, наши замеры показывают, что сейчас уровень радиации снизился до 47% от уровня, который был характерен для 2020 года, когда наблюдался минимум солнечной активности", - заявила Семкова.

Видео дня

Исследователи получили сведения, важные для оценки безопасности полетов к Марсу, в рамках последующих пилотируемых экспедиций. Это удалось сделать благодаря тому, что на борту зонда присутствует прибор "Люлин-МО". Он представляет собой высокочувствительный дозиметр, разработанный болгарскими учеными.

Особенный интерес для наблюдений при помощи "Люлин-МО" представляют колебания в уровне космической радиации, связанные с циклами активности Солнца. Как правило, при снижении вспышечной активности на Солнце уровень космической радиации растет, что связано с усиленным проникновением космических лучей внутрь Солнечной системы из межзвездной среды в результате ослабления магнитного поля светила. Соответственно, "пробуждение" Солнца сопровождается усилением поля и снижением уровня радиации.

Замеры показали, что это снижение является очень существенным на орбите Марса. В среднем, радиационная нагрузка в этом регионе Солнечной системы в сентябре этого года была в 2,12 раза ниже, чем в марте 2020 года, во время последнего минимума активности светила. Это необходимо учитывать при планировании будущих пилотируемых и роботизированных миссий на Марс в рамках текущего цикла активности Солнца, подытожила Семкова.

О циклах солнечной активности

Как правило, уровень активности вспышек на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, могла нарушиться в ходе предпоследнего и текущего циклов солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что такие аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.