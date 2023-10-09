Уровень радиации на орбите Марса снизился вдвое после "пробуждения" Солнца
Замеры российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO" показывают, что уровень космической радиации в окрестностях Марса снизился более чем вдвое после начала нового цикла активности светила в декабре 2019 года и "пробуждения" Солнца весной 2020 года. Об этом в понедельник заявила профессор Института космических исследований и технологий БАН (София) Йорданка Семкова на XIV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
"Благодаря длительной работе на орбите Марса, наша миссия получила уникальную возможность проследить за изменениями в радиационной обстановке в окрестностях данной планеты в рамках сразу двух циклов солнечной активности. В частности, наши замеры показывают, что сейчас уровень радиации снизился до 47% от уровня, который был характерен для 2020 года, когда наблюдался минимум солнечной активности", - заявила Семкова.
Исследователи получили сведения, важные для оценки безопасности полетов к Марсу, в рамках последующих пилотируемых экспедиций. Это удалось сделать благодаря тому, что на борту зонда присутствует прибор "Люлин-МО". Он представляет собой высокочувствительный дозиметр, разработанный болгарскими учеными.
Особенный интерес для наблюдений при помощи "Люлин-МО" представляют колебания в уровне космической радиации, связанные с циклами активности Солнца. Как правило, при снижении вспышечной активности на Солнце уровень космической радиации растет, что связано с усиленным проникновением космических лучей внутрь Солнечной системы из межзвездной среды в результате ослабления магнитного поля светила. Соответственно, "пробуждение" Солнца сопровождается усилением поля и снижением уровня радиации.
Замеры показали, что это снижение является очень существенным на орбите Марса. В среднем, радиационная нагрузка в этом регионе Солнечной системы в сентябре этого года была в 2,12 раза ниже, чем в марте 2020 года, во время последнего минимума активности светила. Это необходимо учитывать при планировании будущих пилотируемых и роботизированных миссий на Марс в рамках текущего цикла активности Солнца, подытожила Семкова.
О циклах солнечной активности
Как правило, уровень активности вспышек на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, могла нарушиться в ходе предпоследнего и текущего циклов солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что такие аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.
В частности, Солнце впало в аномально долгую "спячку" в конце сентября 2017 года после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние пятнадцать лет. Эта "спячка" продолжалась почти три года, до мая 2020 года, когда астрономы зафиксировали рождение относительно мощной вспышки класса M. Текущий, двадцать пятый цикл активности Солнца продлится до 2030 года, он выйдет на пик мощности в июле 2025 года.