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AIP Advances: информация в реальном мире ведет себя так же, как и в цифровых системах

Британский физик Мелвин Вопсон исследовал, как соотносится недавно открытый им закон физики с гипотезой моделируемой Вселенной, согласно которой окружающий нас мир и мы сами являемся объектами в некой искусственной реальности, напоминающей компьютерную симуляцию. Статья опубликована в научном журнале AIP Advances.

Новый закон физики подтвердил гипотезу, что мы живем в симуляции
© Газета.Ru

В 2022 году доктор Вопсон сформулировал правило, позволяющее предсказывать генетические мутации в организмах, а также оценивать их потенциальные последствия. Это правило основано на втором законе термодинамики, устанавливающем, что энтропия — мера хаоса в изолированной системе — может только увеличиваться или оставаться неизменной с течением времени.

Однако в информационных системах энтропия ведет себя обратным образом — сокращается или остается постоянной. Это и утверждает его открытие, по аналогии названный вторым законом инфодинамики.

Солнечная система оказалась больше, чем считалось раньше

«Этот подход, при котором удаляется лишняя информация, напоминает процесс компьютерного удаления или сжатия ненужного кода для экономии места для хранения и оптимизации энергопотребления. И в результате подтверждает идею о том, что мы живем в симуляции», — говорится в исследовании Мелвина Вопсона.

Предыдущие исследования доктора Вопсона показывают, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и имеет физическую массу. По мнению ученого, информация может быть той самой неуловимой темной материей, из которой состоит почти треть Вселенной. Физик назвал подобное соотношение принципом эквивалентности массы, энергии и информации.

Ранее астрофизики выяснили, что две трети Вселенной состоят из темной энергии.

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