Флагманский смартфон Xiaomi 14 получит MiOS вместо MIUI

Xiaomi готовится к крупным изменениям в своём программном обеспечении.

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По данным популярного инсайдера Digital Chat Station, MIUI 14 станет последней версией популярной фирменной оболочки компании. Вместо неё на смену придёт новая операционная система под названием MiOS.

Данный переход может быть связан с регистрацией доменного имени mios.cn компанией Xiaomi в ноябре 2022 года. СМИ предполагают, что это название новой ОС. К слову, слухи о замене MIUI на что-то новое ходят уже довольно долго.

Ожидается, что дебют MiOS состоится вместе с анонсом флагманской серии смартфонов Xiaomi 14 — её должны представить в конце 2023 года.