Испанская компания впервые запустила в космос частную ракету

Испанская компания PLD Space провела первый в истории пуск частной ракеты Miura 1. Аппарат стартовал с военной базы на юге страны в регионе Андалусия в ночь на 7 сентября. Об этом сообщили в официальном аккаунте PLD Space в социальной сети X (ранее — Twitter).

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В PLD Space назвали пуск успешным, уточнив, что миссия достигла поставленных целей. Miura 1 поднялась на 46 км над Кадисским заливом и приземлилась в Атлантическом океане после пяти минут полета. Предприятие отправило команду для подъема ракеты из воды.

Старт 12-метровой ракеты PLD Space откладывался дважды. Первый запуск должен был состояться в мае 2023 года, но его отменили из-за сильного ветра. Вторая попытка в июне сорвалась из-за проблем со своевременным отсоединением шлангов и кабелей, снабжавших аппарат горючим и энергией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал успех PLD Space важной вехой для национальной науки и космических технологий.

«Запуск Miura 1, первой ракеты, построенной на 100% с использованием испанских технологий, оказался успешным. Это важная веха, которая ставит испанские исследования, разработки и инновации на передовые позиции в области космического транспорта», — говорится в публикации Санчеса в X.