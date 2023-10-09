Tele2 обнулит стоимость своих услуг для абонентов в Израиле

Сотовый оператор Tele2 в ночь на 10 октября обнулит стоимость услуг мобильной связи для своих абонентов, которые находятся в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что особый режим в роуминге будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.

Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента.

ТАСС также направил запросы о введении подобной инициативы сотовым операторам "Мегафон", МТС и "Билайн".