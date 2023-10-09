Эксперт раскрыл новую схему телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как сообщает агентство «Прайм», юрист Иван Соловьев рассказал, что аферисты звонят людям под видом представителей сотовых операторов и предлагают продлить якобы истекающий договор на пользование номером телефона.

В начале разговора мошенник заявляет, что у гражданина заканчивается срок действия соглашения с сотовой компанией на использование номера и предлагает его продлить. После этого «менеджер» уточняет, где человеку будет удобно забрать новый договор и спрашивает цифры и код из смс. После злоумышленники направляет ссылку, по которой нужно пройти и ввести код. Переход по ней позволяет аферистам получить доступ в личный кабинет человека на Госуслугах.

Соловьев подчеркнул, что на самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет. По словам юриста, мошенники пытаются сбить внимание собеседника обилием технических деталей, и погружают в «мелкие детали», которые окончательно усыпляют бдительность.