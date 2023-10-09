Ученые нашли пострадавшее в результате взрыва кометы древнее поселение

Ученые нашли первое поселение, пострадавшее в результате взрыва кометы 12800 лет назад
Группа ученых из Великобритании и США нашла первое поселение, которое было уничтожено в результате взрыва кометы типа кентавр 12,8 тыс лет назад. Это поселение под названием Абу-Хурейра находилось на территории Сирии, говорится в материале, опубликованном в научном журнале Airbursts and Cratering Impacts (ACI).
Ученые считают, что комета взорвалась, войдя в атмосферу Земли, а взрывной волной уничтожило как поселение, так и людей, живущих там.
Из-за того, что в результате взрыва образовалось плотное облако пыли, оставшиеся в живых люди, промышлявшие охотой, вынуждены были перейти на земледелие. Также исследование показало, изменился и рацион древних людей, а в регионе наблюдался всплеск возделывания засухоустойчивых культур.