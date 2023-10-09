Ученые нашли пострадавшее в результате взрыва кометы древнее поселение

Группа ученых из Великобритании и США нашла первое поселение, которое было уничтожено в результате взрыва кометы типа кентавр 12,8 тыс лет назад. Это поселение под названием Абу-Хурейра находилось на территории Сирии, говорится в материале, опубликованном в научном журнале Airbursts and Cratering Impacts (ACI).

Ученые считают, что комета взорвалась, войдя в атмосферу Земли, а взрывной волной уничтожило как поселение, так и людей, живущих там.