Samsung увеличит срок поддержки своих смартфонов

Ярким примером является Samsung, лидер рынка, который постоянно демонстрирует высокие стандарты в этой области. Однако Google недавно удивил, пообещав до 7 лет обновлений ОС и безопасности для Pixel 8.

На данный момент Samsung и Xiaomi предоставляют до пяти лет обновлений безопасности и до четырёх лет обновлений Android. Но, по словам топ-менеджера корейского гиганта Шин-Чула Бэйка, компания намерена продлить программу обновлений для Android-смартфонов свыше пяти лет, стремясь хотя бы сравняться с Google.