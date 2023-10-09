Эксперты назвали главную причину непопулярности Windows 11

В начале октября Windows 11 исполнилось два года, однако за это время новая версия ОС от Microsoft так и не стала новым стандартом для ПК-индустрии. Аналитическое агентство Lansweeper проанализировало около 33 млн корпоративных компьютеров и выяснило, что всего лишь 8,35% устройств используют Windows 11, годом ранее показатель составлял 5,74%.

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В Lansweeper считают, что главной причиной медленного роста популярности Windows 11 стали высокие системные требования. Как минимум в корпоративном секторе далеко не все компьютеры (около 67,5%) оснащены подходящими характеристиками для апгрейда на новейшую ОС от Microsoft. Кроме того, специалисты IT-сектора также не спешат обновлять систему из-за временных затрат и других возможных проблем.