Телескоп "Уэбб" нашел признаки жизни сразу в нескольких зонах Вселенной

Телескоп "Джеймс Уэбб" отыскал сразу в нескольких зонах Вселенной серьезные признаки жизни. Это дало повод оптимистам заявить - мы же говорили!

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Напомним, что "Уэбб" отправился в космос в декабре 2021 года. От него ждут прорывов в самых разных сферах изучения Вселенной. Не случайно специалисты утверждают, что телескоп "Хаббл", который за 30 лет работы совершил революцию в представлениях о Вселенной, рядом с "Уэббом" в лучшем случае "Жигули" по сравнению с "Мерседесом".

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И, судя по последним сообщениям, "новичок" действительно оправдывает самые громкие ожидания. Практически каждую неделю "Уэбб" отчитывается громким открытием. Вот только несколько примеров: открыты самая далекая "черная дыра" и самая далекая звезда во Вселенной, запечатлена смерть и рождение в далекой галактике и т.д.

Одна из главных задач "Уэбба" - поиск жизни во Вселенной. И вот только что он выдал сразу две сенсации. Первая связана с экзопланетой K2-18b, которую астрономы уже несколько лет считают чуть ли не самой перспективной для поисков жизни. Она вращается вокруг холодного карлика K2-18 в обитаемой зоне и находится на расстоянии 120 световых лет от Земли в созвездии Льва. Экзопланета оказалась больше Земли примерно в 2,4 раза и почти в 8 раз тяжелее. Самое интересное: из полученных данных следовало, что почти половина массы планеты составляет вода. Такое может быть только в одном случае: если К2-18b сплошь покрыта слоем воды толщиной в десятки километров. Для сравнения: доля земной воды - при кажущемся огромном ее объеме - ничтожна. Она составляет всего 0,02 процента от массы всей нашей планеты.

Точный состав атмосферы до сих пор не определен. Но известно, в ней присутствуют необходимые для жизни водород, гелий, углекислый газ и метан - почти, как на молодой Земле. И вот сейчас "Уэбб" пополнил этот список важнейшим веществом. Астрономы утвеждают, что с высокой вероятностью на экзопланете есть молекулы диметилсульфида. Если это так, то вопрос - есть ли жизнь во Вселенной помимо Земли, может перейти из сферы гипотез в более реальную плоскость. Ведь диметилсульфид - это не просто органическое, а биологическое соединение, которое образуется в процессе жизнедеятельности фитопланктона. Если открытие подтвердится, то жизнь во Вселенной есть. Как минимум, в виде водорослей. Сами астрономы осторожны в своих оценках, считают, что столь принципиальную для поиска жизни находку надо многократно проверять.

Если первая сенсация, связанная в жизнью во Вселенной, расположена в очень далеком космосе, то вторая совсем рядом. Это спутник Юпитера - Европа. Она как K2-18b, давно в центре внимания ученых. Ранее были найдены признаки, которые указывают, что на спутнике есть условия для существования или возникновения в будущем жизни. Скажем, известно, что под ледяной корой Европы скрывается соленый океан жидкой воды с каменистым дном. Однако до сих пор не было подтверждений, что в этом океане содержатся необходимые для жизни химические вещества, в частности, углерод.

И вот теперь телескоп "Уэбб" впервые обнаружили там углекислый газ. Анализ показывает, что содержащийся в нем углерод, вероятно, не был занесен метеоритами или другими внешними источниками, а образовался в подповерхностном океане. Причем его выпадение на поверхность произошло недавно.

"Наша жизнь основана на углероде", - говорит специалист НАСА Джеронимо Виллануэва. - "Знание состава океана Европы поможет определить, является ли он враждебным для жизни в том виде, в котором мы ее знаем, или же она там возможна".