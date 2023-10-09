Ученые нашли следы мощнейшей солнечной бури в древних деревьях

«Сильнейшие солнечные бури могут иметь огромные последствия для Земли. Такие суперштормы могут полностью вывести из строя трансформаторы в наших электросетях, что приведет к широкомасштабным отключениям электроэнергии. Они могут также привести к необратимому повреждению спутников навигации и связи, превратив их в космический мусор. Солнечные бури представляют большую радиационную угрозу для астронавтов», — подчеркнул профессор Тим Хитон из Университета Лидса в Великобритании.