Huawei обвинили в поздней реакции Израиля на атаку ХАМАС

Разведка Израиля поздно отреагировала на атаку ХАМАС из-за того, что палестинские боевики пользуются техникой Huawei, которая плохо поддается прослушке со стороны западных и прозападных спецслужб. Об этом сообщает издание Al Bawaba.

Al Bawaba пишет, что использование устройств Huawei палестинцами является одной из доминирующих теорий в соцсетях, объясняющих провал израильской разведки.

«Похоже, лидеры ХАМАС действительно использовали смартфоны Huawei, чтобы не допустить прослушку со стороны западных спецслужб. Теперь понятно, почему США так ненавидят Huawei. Если вы не хотите сливать конфиденциальную информацию ЦРУ, просто купите смартфон Huawei!» – написал пользователь X (Twitter) с ником DaiWW.

Позже теорию этого пользователя подтвердил бывший член Аль-Каиды, а затем агент секретной разведывательной службы МИ-6 Эймен Дин. По его данным, лидеры и боевики ХАМАС на самом деле пользуются преимущественно планшетами и смартфонами Huawei.

«Всем, кто спрашивает, как Израиль со своими службами безопасности и разведки не смог узнать о планах ХАМАС по дерзкому вторжению в Израиль. Частичный ответ на этот вопрос: Huawei!» – написал Дин.