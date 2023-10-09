Открытая космическая структура может привести к революции в космологии

Международная группа астрономов обнаружила в ближайшей Вселенной гигантский «пузырь» размером в миллиарды световых лет. По мнению ученых, он представляет собой ископаемое, образовавшееся вскоре после Большого взрыва

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Астроном Ричард Брент Талли из Гавайского университета и его коллеги работали с большими массивами данных, полученными в рамках проекта Cosmicflows-4 и Слоановского цифрового обзора неба (SDSS). В ходе исследований они наткнулись на огромную структуру, напоминающую гигантский пузырь размером около миллиарда световых лет. Эта гигантская структура превосходит по размерам знаменитую Слоановскую Великую стену или гигантское суперкластерное скопление Ланиакеа.

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Исследователи назвали эту структуру Ho'oleilana – термин, заимствованный из гавайского мифа о сотворении мира Kumulipo. По мнению ученых, ископаемое возникло сразу после Большого взрыва и представляет собой одно, но очень сильно увеличенное барионное колебание из первозданной космической плазмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Центр этого потрясающего пузыря находится на расстоянии около 820 млн. световых лет от Млечного Пути. В этой области мы наблюдаем суперкластер галактик Пастухова, а также область, называемую пустотой Пастухова, – практически пустую область Вселенной размером 300 млн. световых лет.

Пузырь эпохи Большого взрыва

Теория возникновения Вселенной в результате Большого взрыва основывается на тезисе о том, что только что родившаяся Вселенная не была однородной. В чрезвычайно плотной первозданной плазме акустические волны переливались через край и создавали структуры, которые распространялись по всей Вселенной – так называемые барионные акустические колебания (БАО). К настоящему времени эти структуры из-за расширения Вселенной стали чрезвычайно большими, что сильно затрудняет их поиск. Впервые же ученым удалось проследить барионную осцилляцию из молодой Вселенной в том виде, в котором она существует сегодня.

«В качестве бонуса это открытие также позволяет углубить наши знания о скорости расширения Вселенной. Наш анализ показывает, что Ho'oleilana больше, чем должна быть. Это говорит о том, что Вселенная расширяется быстрее, чем мы ожидаем», – отмечает другой автор исследования, Каллан Хаулетт из Квинслендского университета (Австралия).