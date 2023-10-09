Названа дата презентации складного флагмана Oppo Find N3 Flip

Компания Oppo готовится к глобальному запуску своего нового складного смартфона — Find N3 Flip.

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Согласно информации на официальном сайте бренда, презентация устройства состоится 12 октября. Для тех, кто уже с нетерпением ждёт этого момента, на сайте доступна предварительная регистрация с возможностью получения скидочного купона в 10%.

Find N3 Flip был представлен в Китае ещё 8 сентября с ценой от 6799 юаней за версию 12/256 ГБ и до 7599 юаней за версию 12/512 ГБ.

Устройство будет доступно в трёх цветовых решениях: «Месячный муз», «Розовый туман» и «Ночь в зеркале». Особенностью дизайна стала новая модульная камера, напоминающая дизайн классических наручных часов.

Смартфон оснащён 3,26-дюймовым внешним экраном с поддержкой функции «любое окно», внутренним экраном с ультратонким стеклом и частотой обновления 120 Гц, а также процессором Tianji 9200.