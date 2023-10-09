Создатели AR-шлема Oculus Quest 3 приготовились к серьезной борьбе с Apple

*Meta готовится к выпуску своего нового AR-шлема — Oculus Quest 3.

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Более того, как стало известно благодаря инсайдеру Марку Гурману, компания серьёзно настроена конкурировать с Apple и её Vision Pro. Шутка ли — маркетинговая стратегия девайса была в корне изменена после анонса шлема Apple.

Одним из ключевых моментов новой стратегии *Meta является выпуск VR-шлема без контроллеров, чтобы снизить стоимость продукта в следующем году.

Это позволит пользователям управлять устройством с помощью жестов рук или приобрести контроллеры отдельно. Кроме того, следующий шлем компании с кодовым именем «Ventura» будет ещё дешевле и комфортнее, не жертвуя при этом разрешением экрана.

Отметим, правда, что на данный момент Apple и *Meta нацелены на разные рыночные сегменты. И вряд ли это удастся как-то радикально изменить в ближайшей перспективе.