Недорогой смартфон Honor Play 50 Plus получит 12 ГБ оперативки

Honor вовсю готовится к запуску своего нового смартфона — Honor Play 50 Plus. Об этом рассказали китайские инсайдеры.

© MyDrivers

Данный гаджет будет оснащён впечатляющим аккумулятором на 6000 мАч, что обещает продолжительное время работы без подзарядки.

Внешний вид смартфона также привлекает внимание: устройство получит дизайн с узкими рамками. Задняя панель украшена двойной камерой с главным датчиком на 50 Мп и интересной текстурой, напоминающей перья.

Одним из ключевых моментов станет наличие 12 ГБ оперативной памяти в комбинации с 256 ГБ внутреннего накопителя. Кроме того, смартфон будет оснащён функцией усиленного звука для «ещё более яркого аудиоопыта».