AR-шлемы Apple будет поставляться с индивидуальными линзами прямо с завода

Apple рассматривает возможность создания своего следующего виртуального реальности шлема меньшего размера.

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При этом ожидается, что новинка будет индивидуально настроена для людей с нарушениями зрения прямо на заводе.

В первом поколении Vision Pro решение для носящих очки заключается в предоставлении дополнительных линз от Zeiss в розничных магазинах Apple. Однако это создаёт проблемы с управлением запасами и сделало онлайн-магазин бренда в «медицинского поставщика».

Стоит отметить, что имеется ряд сложностей, связанных с привязкой будущего продукта к индивидуализации дисплеев, учитывая, что рецепты пользователей могут меняться со временем.