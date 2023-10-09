В iPhone 15 нашли ускоряющий работу интернета модуль

Базовые iPhone 15 и 15 Plus получили такой же улучшенный 5G-модем Qualcomm X70, как и флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на специалиста компании iFixit Шахрама Мохтари.

© MokhtariShahram/Twitter

Мохтари обнаружил схожий компонент в базовых и флагманских iPhone 15 при их разборке. Специалист похвалил Apple за это решение.

«Это решение показывает, что базовые iPhone – это не просто младшие «братья» и «сестра», вечно получающие устаревшие компоненты. Кажется, компания искренне стремится поддерживать элементы материнских плат в актуальном состоянии, даже несмотря на то, что это требует от нее дополнительных ресурсов», – написал Мохтари.

Qualcomm X70 – это новое поколение 5G модемов. Замеры скорости интернета на iPhone 15 показали, что в сети 5G он 24% быстрее по сравнению с Qualcomm X65 в iPhone 14.