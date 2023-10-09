На iOS 17 перешло лишь 26% пользователей iPhone

Операционная система iOS 17 стала доступно для большинства современных iPhone 18 сентября нынешнего года. Однако данные Mixpanel подтверждают, что пользователи iPhone стали немного более осторожными, когда дело доходит до обновления своих устройств.

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Согласно полученным данным Mixpanel, уровень установки iOS 17 по состоянию на 6 октября этого года составил около 23% – 18 дней после её выпуска. Среди этого количества пользователей 12,13% используют версию iOS 17.0.2, 6,84% – версию iOS 17.0.3, 1,76% – iOS 17.0.1 и 2% пользователей остались на iOS 17. Для сравнения, две последние версии iOS 16 (iOS 16.6.1 и iOS 16.7) используют 45% пользователей.

Такая медленная тенденция установки обновлений iOS стала наблюдаться в последние годы. Так в прошлом году, спустя 18 дней после выпуска iOS 16, уровень установки ОС составлял 29%. А 70% подходящих пользователей iPhone потребовалось четыре месяца, чтобы установить iOS 16.